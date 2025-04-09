МИД РФ заявил о планах Франции и Британии по интервенции в Одессу

Париж и Лондон обсуждали в ходе встречи начальников генштабов в Киеве интервенцию в черноморские порты Украины, в частности Одессы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

4–5 апреля в ходе совещания начальников генштабов Украины, Британии и Франции в Киеве стороны обсудили параметры отправки миротворцев на Украину. Эти планы стран Запада Мария Захарова назвала «мемом».

Британское Минобороны указало, что отправить «силы сдерживания» на Украину после заключения мирного соглашения готовы 30 стран. 10 апреля в Брюсселе состоится заседание на уровне министров обороны стран, изъявивших желание участвовать в миссии. О ней главы ряда западных стран договорились 27 марта на саммите в Париже. По информации Financial Times, Британия и Франция могут прибегнуть к использованию структур НАТО для развертывания миротворческого контингента на Украине.

Россия неоднократно выступала против отправки на Украину миротворцев. Мария Захарова заявляла, что Россия будет рассматривать присутствие военного контингента любой страны на Украине как угрозу своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 марта назвал мечтателями европейские страны, желающие разместить контингент НАТО на Украине в рамках миротворческой миссии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коалиция собирается с силами».

Елизавета Шмакова