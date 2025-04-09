ВСУ с помощью БПЛА атаковали компрессорную станцию «Турецкого потока»

Минобороны РФ сообщило, что восемь украинских БПЛА атаковали компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае. Она обеспечивает прокачку по экспортному газопроводу «Турецкий поток».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

«Все атакующие БПЛА ВСУ были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. Ущерба станции не допущено»,— говорится в заявлении оборонного ведомства.

«Турецкий поток» проходит от Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Его годовая мощность оценивается в 31,5 млрд куб. м. С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину из-за истечения срока договора с «Нафтогазом». Россия поставляет в Румынию, Грецию, Сербию и Венгрию до 15 млрд куб. м в год через «Турецкий поток» и «Балканский поток».

Минобороны до этого дважды в нынешнем году сообщало об атаке ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока». 11 января, по данным российского ведомства, девять украинских БПЛА атаковали компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае, все дроны были сбиты. В ночь на 28 февраля эта же станция была атакована тремя БПЛА. Минобороны говорило, что средства ПВО сбили дроны «на безопасном расстоянии» от станции.

Кремль назвал эти атаки энергетическим терроризмом, Венгрия — угрозой суверенитету стран Европы. В Еврокомиссии сказали, что «любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность».