Власти Екатеринбурга поставят 160 остановок вместо снесенных киосков в 2025 году

Администрация Екатеринбурга планирует установить около 160 остановочных пунктов вместо демонтированных нестационарных торговых объектов (НТО) с навесами в 2025 году, сообщил в ходе прямой линии мэр Алексей Орлов. Он отметил, что власти вдвое увеличили объем средств на соответствующие цели — до 106 млн руб. «При этом сейчас рассматриваем возможность увеличения финансирования»,— добавил господин Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Градоначальник подчеркнул, что остановки являются местом кратковременного ожидания транспорта, которые не могут быть совмещены с ларьками и киосками.

Ранее, в декабре, глава департамента транспорта администрации Игорь Ощепков сообщил, что в 2025 году в Екатеринбурге планируют снести 289 остановок, на которых находятся НТО. Директор департамента финансов мэрии Анна Турунцева отмечала, что всего в бюджете на тот момент были предусмотрены средства на установку 90 остановочных пунктов. В марте 2025 году депутаты гордумы Екатеринбурга призвали администрацию начинать установку новых остановочных комплексов сразу после демонтажа НТО с навесами, находящихся на остановках, и выделить на соответствующие цели дополнительные средства.

Меры по «борьбе» с нелегальными киосками Алексей Орлов анонсировал в марте 2024 года, в мае депутаты гордумы приняли обновленные условия размещения киосков, разработанные мэрией. В администрации предполагают, что плата за размещение ларьков вырастет в два-три раза. По словам господина Орлова, обновленная схема размещения НТО запретит работу киосков в центре и на гостевых маршрутах Екатеринбурга. В феврале 2025 года депутаты гордумы Екатеринбурга поддержали сокращение времени на добровольный снос нелегальных торговых точек с пяти суток до одного дня или трех часов — в зависимости от типа объекта. Максим Чаплыгин отмечал, что в 2025 году с улиц Екатеринбурга планируется убрать более 1,3 тыс. торговых точек, из которых 35-40% придется ликвидировать силам мэрии.

Василий Алексеев