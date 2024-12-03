В 2025 году в Екатеринбурге снесут 289 остановок с НТО

В 2025 году в Екатеринбурге планируется снести 289 остановок, на которых находятся нестационарные торговые объекты (НТО), сообщил глава дептранса администрации Игорь Ощепков на совместном заседании комиссий по городскому хозяйству и по экономическому развитию думы Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Установить в следующем году планируют 432 новых остановки, при этом, по заявлению главы департамента финансов администрации Анны Турунцевой, в бюджете пока предусмотрена установка лишь 90 остановочных пунктов, но если он будет исполнен, возможно увеличение этой статьи при корректировке. В этом году произвели замену 35 остановочных пунктов.

Напомним, в мае 2024 года депутаты городской думы приняли новые правила размещения нестационарных торговых объектов. Поправки включают ввод коэффициентов за установку НТО с учетом их расположения и близости к остановкам, обязанность предпринимателей вносить обеспечительный платеж в размере стоимости аренды за три месяца и право получить место для размещения киоска только через аукцион. Новые точки установки киосков с учетом изменений по обновленной схеме размещения будут выставлены на аукционе в 2025 году.

Анна Капустина