Депутаты призвали поставить остановки вместо снесенных киосков в Екатеринбурге

Депутаты думы Екатеринбурга призвали городскую администрацию начинать установку новых остановочных комплексов сразу после демонтажа нестационарных торговых объектов (НТО) с навесами, находящихся на остановках. Соответствующую инициативу озвучили члены думской комиссии по экономическому развитию и инвестициям в ходе заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Учитывая, что вторую неделю погода нас радует осадками, давайте совместим работу — если выносится НТО, то максимально быстро устанавливать на его место остановочный комплекс. Жалоб очень много, снесли, и ничего нет, спрятаться некуда»,— подчеркнул депутат от «Единой России» (ЕР) Антон Швалев. С этим он призвал мэрию выделить дополнительные средства на новые остановочные комплексы. «У нас в этом году было мало снега, на уборку снега мы немного потратили»,— пояснил он.

Господина Швалева поддержал депутат от ЕР Тимофей Жуков, который предложил обсудить вопрос с представителями департаментов потребительского рынка и транспорта мэрии. «Раньше были остановки, в которых можно было спрятаться, сейчас остались козырьки, справа и слева нет никакой защиты, человек встает под козырек, и когда дует боковой ветер, человек весь в снегу, в воде. У меня много таких обращений с отдаленных территорий»,— подчеркнул он.

Директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Максим Чаплыгин отметил, что темпы сноса зависят от «жестко регламентированных сроков». «У нас есть 45 дней с момента выявления незаконного НТО на освобождение земельного участка, этот срок мы нарушать не можем. Мы сообщаем о наших планах по выносу департаменту по транспорту, остается только вопрос финансов»,— пояснил господин Чаплыгин, добавив, что согласен вновь обсудить вопрос с депутатами и представителями департамента транспорта мэрии.

Меры по «борьбе» с нелегальными киосками в марте 2024 года анонсировал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, в мае депутаты гордумы приняли обновленные условия размещения киосков, разработанные мэрией. В администрации предполагают, что плата за размещение ларьков вырастет в два-три раза. По словам господина Орлова, обновленная схема размещения НТО запретит работу киосков в центре и на гостевых маршрутах Екатеринбурга. В феврале 2025 года депутаты гордумы Екатеринбурга поддержали сокращение времени на добровольный снос нелегальных торговых точек с пяти суток до одного дня или трех часов — в зависимости от типа объекта. Максим Чаплыгин отмечал, что в 2025 году с улиц Екатеринбурга планируется убрать более 1,3 тыс. торговых точек, из которых 35-40% придется ликвидировать силам мэрии.

Василий Алексеев