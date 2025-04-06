Из-за урагана в Иркутской области пострадали семь человек

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что из-за сильного ветра пострадали семь жителей региона. В их числе один ребенок.

Глава области также рассказал в Telegram-канале, что пожары, которые возникли из-за урагана, уничтожили 17 жилых домов. Возгорания начались в том числе в Нижнеудинском, Братском и Тулунском районах. В пяти районах региона дома также повреждены из-за ветра.

Без света остаются 46 населенных пунктов. Ранее власти региона обесточили 613 населенных пунктов. «Отключения проводились превентивно. При таком ветре небольшая искра от короткого замыкания могла привести к трагедии»,— пояснил губернатор.

По словам Игоря Кобзева, холодный фронт сместился в сторону озера Байкал и больше не представляет угрозы. При этом днем 6 апреля ожидается усиление ветра до 20 м/c (72 км/ч). Накануне его скорость достигала 34 м/c (122 км/ч).