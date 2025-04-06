В Хакасии из-за урагана пострадали 32 человека

После урагана в Хакасии за медицинской помощью обратились 32 жителя, в том числе один ребенок. Пятеро госпитализированы с травмами, одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Медучреждения Хакасии работают в режиме повышенной готовности. «Каких-либо проблем с оказанием медицинской помощи не зафиксировано. Ситуация на особом контроле регионального профильного ведомства»,— говорится в сообщении.

Вчера, 5 апреля, губернатор Хакасии Валентин Коновалов сообщал о четырех пострадавших в Абакане. Сильный ветер привел к ускоренному распространению лесных пожаров. В связи с этим в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. В некоторых муниципалитетах нарушено электроснабжение.

Ураган затронул и другие регионы России. В Иркутской области из-за сильного ветра пострадали семь жителей региона, в том числе один ребенок. Власти региона отключили от энергоснабжения 101,3 тыс. домов в 613 населенных пунктах. В Красноярском крае из-за ветра с порывами до 28 м/с без электричества осталось более 59 тыс. человек. Отключения электроэнергии также произошли на Алтае.