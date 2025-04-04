Помимо Внуково приостановили работу аэропорты Домодедово и Жуковский

Аэропорты Домодедово и Жуковский приостанлвили прием и отправку рейсов, сообщила Росавация. Она подтвердила, что также временно не работает аэропорт Внуково.

По данным ведомства, ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

11 марта Минобороны сообщило о крупнейшей атаке беспилотников на российские регионы: за ночь было сбито 337 украинских БПЛА. На этом фоне в соответствии с планом «Ковер» вводили ограничения в работе столичных аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. 64 рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

Подробности — в материале «Ъ» «Атака дронов задела мирные цели».