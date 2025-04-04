Внуково возобновил работу

Аэропорт Внуково открыт на выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. Уточняется, что каждый вылет дополнительно согласовывается для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на прием и отправку рейсов ввели во Внуково менее часа назад. Также временно приостановили работу аэропорты Домодедово и Жуковский.

На фоне ограничений на подлете к Москве был уничтожен один беспилотник, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы, данных о пострадавших нет.