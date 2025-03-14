Над российскими регионами сбиты 28 украинских БПЛА

За прошедшую ночь и утро 14 марта силы ПВО уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 15 единиц. Еще пять БПЛА уничтожены над Белгородской областью, четыре — над Московским регионом, два — над Саратовской областью и один — над Калужской областью. Один беспилотник перехвачен над акваторией Черного моря.

В Новой Москве обломки БПЛА упали на частный дом в коттеджном поселке. В Москве один дрон повредил кровлю многоквартирного дома. В Подмосковье два дрона упали на стройплощадки.