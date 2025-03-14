Обломки БПЛА повредили дом в Новой Москве и жилое здание на западе столицы

В Новой Москве обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на частный дом в коттеджном поселке. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Мессман / ТАСС Фото: Евгений Мессман / ТАСС

«В коттеджный поселок в Новой Москве в частный дом попали обломки БПЛА. Пострадавших в результате инцидента нет»,— заявил собеседник агентства.

По его словам, признаков возгорания не обнаружено, однако разрушена часть мансардного этажа и наружной стены. Также повреждены три автомобиля и квадроцикл.

Еще один беспилотник, по предварительной информации, попал в навесную часть кровли многоквартирного дома на западе Москвы. Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб, пострадавших нет. На месте работают спасатели.

Ранее утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО была отражена атака четырех БПЛА, летевших на столицу. Ограничивалась работа аэропортов.

В ночь на 11 марта над территорией России сбили 343 беспилотника, в том числе 91 — над Москвой и Подмосковьем. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали.

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