Аэропорт Внуково временно приостановил работу

В московском аэропорту Внуково временно ограничены прием и отправка рейсов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. С чем связаны ограничения, неизвестно.

По данным Telegram-канала Baza, во Внуково объявлен режим «Ковер», и самолеты перенаправляют в другие столичные аэропорты, в основном в Шереметьево.

В предыдущий раз Внуково приостанавливал работу 14 марта. Тогда средства ПВО уничтожили четыре БПЛА на подлете к Москве, сообщал мэр города Сергей Собянин.