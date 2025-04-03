Главные новости за 3 апреля. Белгород, Воронеж, Липецк
ВСУ снова атаковали энергообъекты в Черноземье: без света остались 2,9 тыс. человек
Прокуратура потребовала отставки главы поселения под Воронежем
Мэра Ельца могут назначить липецким бизнес-омбудсменом с приставкой и. о.
Замначальника отдела полиции в Воронеже отправили в СИЗО по делу о взятке
Перешедший под контроль ОМК белгородский завод нарастил убытки в 2024 году
ГК «Агротек» вложила 2 млрд рублей в семеноводческий комплекс в ОЭЗ «Липецк»