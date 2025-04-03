Замначальника отдела полиции в Воронеже отправили в СИЗО по делу о взятке

Замначальника отдела полиции № 6 в Воронеже Дениса Черникова заключили под стражу по подозрению в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Знакомый с ситуацией источник рассказал «Ъ-Черноземье», что по ходатайству регионального Следственного комитета решение принял Ленинский райсуд. В суде подтвердили, что в СИЗО он заключен до конца мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господина Черникова задержали сотрудники управления ФСБ по Воронежской области в начале недели. По версии следствия, полицейский мог получить 200 тыс. руб. от представителя коммерческой компании. Деньги якобы предназначались за непривлечение к ответственности за незаконную работу мигрантов в фирме.

В конце февраля Ленинский райсуд Воронежа вынес приговор бывшему полицейскому Ивану Марадуде. Он признан чиновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) за продажу информации представителю детективного агентства. Ему назначен год колонии и штраф в 90 тыс. руб.

Владимир Зоркий