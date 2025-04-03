Мэра Ельца могут назначить липецким бизнес-омбудсменом с приставкой и. о.

Кандидатура мэра липецкого Ельца Евгения Боровских на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей региона не получила согласование федерального бизнес-омбудсмена. В связи с этим он может быть назначен на этот пост с приставкой и. о. Об этом сообщили в липецком облсовете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Боровских руководит липецким Ельцом с 2019 года

Фото: пресс-служба Липецкого облсовета Евгений Боровских руководит липецким Ельцом с 2019 года

Фото: пресс-служба Липецкого облсовета

«В течение 30 дней регион не получил согласование федерального уполномоченного по защите прав предпринимателей из-за того, что его должность все еще остается вакантной (в 2022 году ее покинул Борис Титов — «Ъ-Черноземье»). Поэтому в соответствии с региональным законодательством Липецкий областной совет депутатов вправе назначить на должность регионального омбудсмена исполняющего обязанности. С такой практикой столкнулись уже несколько областей нашей страны»,— рассказали в регпарламенте.

Депутаты планируют принять окончательное решение по этому вопросу на сессии 10 апреля. В случае назначения господину Боровских нужно будет в течение 14 дней снять с себя полномочия мэра Ельца. Процедура должна пройти через сессию городского совета депутатов.

Губернатор Игорь Артамонов предложил Евгению Боровских стать бизнес-омбудсменом в середине января, в конце месяца глава региона внес его кандидатуру в облсовет. Парламентарии одобрили назначение в конце февраля.

Алина Морозова