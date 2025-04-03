ВСУ снова атаковали энергообъекты в Черноземье: без света остались 2,9 тыс. человек

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали по одному энергообъекту в Белгородской и Курской областях. Из-за этого без света остались 2,9 тыс. «бытовых потребителей». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В 2:11 2 апреля БПЛА ударил по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». В результате произошло отключение высоковольтной линии мощностью 110 кВ «Сеймская — Клюква №1». Это привело к нарушению электроснабжения 1,2 тыс. человек в Курском районе Курской области.

В 12:06 артиллерийскому обстрелу подверглась подстанция «Максимовка» мощностью 110 кВ, которую обслуживает «Белгородэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр»). В результате был выведен из строя трансформатор, что привело к отключению света у 1,7 тыс. жителей Шебекинского округа.

18 марта Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергобъектам Украины. Владимир Зеленский согласился на мораторий 19 марта, также после телефонного разговора с американским коллегой. На этой неделе министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил господину Путину о соблюдении моратория российской стороной. Россия передала США список атакованных ВСУ энергообъектов.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова