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Коммерсантъ FM
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Трамп назвал экономику США пациентом, успешно перенесшим операцию

Президент США Дональд Трамп на следующий день после введения импортных пошлин против большинства стран заявил, что «операция завершена», а «сам пациент выжил и идет на поправку». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Фото: Carlos Barria / Reuters

«Прогноз таков, что пациент станет гораздо сильнее, крупнее, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде. Сделаем Америку великой снова!» — написал господин Трамп.

Вчера Дональд Трамп объявил о введении тарифов на импортные товары от 10% до 50%. В список вошло 185 стран, включая Китай, ЕС, Индию и Украину. Россию ограничения обошли стороной. Глава Белого дома назвал введение пошлин «днем освобождения США».

Пошлины Трампа: страны и проценты

Пошлины Трампа: страны и проценты

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Также президент США ввел отдельные ограничения для импортных автомобилей и автозапчастей. Дональд Трамп объяснил, что такая мера необходима для защиты «национальной безопасности» США. Пошлины, по мнению господина Трампа, позволят увеличить отечественное производство. Для готовых автомобилей тарифы в размере 25% вступят в силу сегодня, 3 апреля, а для автозапчастей — не позднее 3 мая.

О новых импортных пошлинах — в материале «Ъ» «Игра тарифов».

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