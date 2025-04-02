В состав Конституционного суда может войти экс-министр юстиции Коновалов

В администрации президента согласовали как минимум одного кандидата в состав Конституционного суда (КС), сообщил «Ъ» источник, близкий к КС. По его словам, речь идет об экс-министре юстиции и действующем полпреде президента в КС Александре Коновалове. Другой собеседник «Ъ» говорит, что также в качестве кандидата обсуждается начальник одного из управлений секретариата КС Андрей Рыбалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, вчера, 1 апреля, в возрасте 73 лет умер заместитель председателя Конституционного Суда Сергей Маврин. Он был судьей КС с 25 февраля 2005 года, в 2009 году назначен заместителем председателя суда.

Его смерть обострила наметившуюся в суде кадровую проблему. В 2025 году, как сообщал «Ъ», КС в плановом порядке должны покинуть сразу четыре судьи, достигшие предельного возраста в 70 лет (это ограничение не распространяется только на председателя КС и его зама). По закону суд остается правомочным, если в его составе не менее восьми судей, но после кончины господина Маврина этот порог уже достигнут.

Подробности — в материале «Ъ» «Конституционный минимум».