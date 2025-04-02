Главные новости к утру 2 апреля

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне на этой неделе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Темой переговоров собеседники телеканала называют «укрепление отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне». Сам господин Дмитриев прокомментировал свой возможный визит словами «может быть».

Группа из 50 американских сенаторов сообщила о готовности проголосовать за ужесточение санкций против России, если та откажется участвовать в урегулировании конфликта на Украине. На товары, которые импортируются в США из стран, закупающих российскую нефть, будут введены пошлины в 500%, говорится в заявлении сенаторов.

1 апреля заработали ограничения операций инвесторов на срочном рынке. По мнению экспертов, они негативно отразятся на бизнесе розничных брокеров. Для них клиенты с начальным и стандартным уровнем риска давали значительную часть доходов, и именно таким клиентам ограничили операции с использованием кредитного плеча. Брокеры считают, что в результате клиенты лишатся возможности хеджировать свой портфель от рыночных рисков.

Учитель из России пропал в Мандалае после землетрясения на Юго-Востоке Азии. Мужчина работал в Мьянме в местной средней школе и жил в доме Mandalay Sky Villa, который обрушился в результате землетрясения. На месте разрушенного дома идет поисково-спасательная операция.

Ставки предоставления полувагонов под уголь в марте упали на 7–15% из-за продолжающегося ухудшения конъюнктуры на мировых рынках. Аналитики прогнозируют, что в апреле спад ставок продолжится и они опустятся ниже уровня окупаемости полувагона, что тем не менее не выведет экспорт угля в зону рентабельности.

Сенатор-демократ от Нью-Джерси Кори Букер выступил в Сенате с речью, критикующей политику президента США Дональда Трампа. Выступление господина Букера дилось 25 часов и 4 минуты. «Это ненормальные времена для нашей страны»,— сказал в начале выступления господин Букер. Он побил рекорд сенатора-демократа Строма Термонда, который в 1957 году произнес речь длительностью 24 часа и 18 минут.