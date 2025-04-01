Путин попросил Совбез доложить о переговорах с США по Черноморской инициативе

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза попросил рассказать об итогах взаимодействия с США, в том числе о встрече с американской делегацией 24 марта. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «РИА Новости». В ходе переговоров в Эр-Рияде стороны в том числе обсуждали возобновление Черноморской зерновой инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

Глава государства отметил готовность США способствовать отмене ограничений в области экспорта российской зерновой продукции и удобрений. Это создавало напряжение на мировых рынках, а также сложности для развивающихся стран, для которых доступ к товарам оказался ограниченным, добавил глава МИДа.

Россия и США согласовали возобновление Черноморской инициативы при снятии санкций с Россельхозбанка, в том числе со стороны Европы. 27 марта в Еврокомиссии объявили, что санкции могут быть сняты только после единогласного решения об этом всех членов Евросоюза. Вчера, 31 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запуск Черноморской инициативы находится в разработке.

Черноморская зерновая инициатива была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Сделка состояла из двух частей — договоренности о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского, Южного и снятия ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

О том, как работала зерновая сделка,— в материале «Ъ».