В Кремле рассказали о перспективах Черноморской инициативы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запуск Черноморской инициативы находится в разработке. Об этом господин Песков сообщил во время пресс-колла. При этом он не стал отвечать на вопрос, содержат ли договоренности гарантии безопасности Крымского моста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Черноморская инициатива содержит много нюансов и много деталей. Она выполнялась касаемо Украины, но не касаемо России. Сейчас на эти детали обращается должное внимание при обсуждении наших контактов. Работа ведется, но мы не можем в полных деталях говорить о той палитре вопросов в контексте Черноморской инициативы»,— рассказал глава пресс-службы.

25 марта Россия и США согласовали возобновление Черноморской инициативы при снятии санкций с Россельхозбанка. Однако ЕС отказался снимать антироссийские ограничения. Дмитрий Песков заявлял, что отказ европейских стран снимать санкции говорит об их нежелании содействовать урегулированию кризиса.