Трамп анонсировал уход Маска с госслужбы

Президент США Дональд Трамп заявил, что оставит бизнесмена Илона Маска во главе Департамента эффективности правительства (DOGE) на столько, на сколько сможет. При этом господин Трамп рассчитывает, что предприниматель в конечном итоге вернется к управлению своими компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск и Дональд Трамп в Белом доме (февраль 2025 года)

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Илон Маск и Дональд Трамп в Белом доме (февраль 2025 года)

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Во время общения с прессой президенту США напомнили, что по закону господин Маск является «специальным госслужащим» и может работать в администрации США не более 130 дней в год. Дональда Трампа спросили, хочет ли он, чтобы бизнесмен проработал на госслужбе дольше этого срока.

«Я думаю, что он потрясающий, но я также думаю, что ему нужно управлять большой компанией. В какой-то момент он вернется (в бизнес.— "Ъ"). Он хочет этого. Я бы оставил его на столько, на сколько смогу. Он очень талантливый парень»,— ответил господин Трамп (цитата по The Hill).

Илон Маск — основатель и гендиректор компании SpaceX, также он возглавляет Tesla и является соучредителем Neuralink и OpenAI. В январе 2025 года по решению президента Дональда Трампа он был назначен главой DOGE. В США и Европе прошли протесты у салонов Tesla. По данным The New York Times, SpaceX получит миллиарды от администрации США. Господин Трамп уверял, что глава DOGE не будет участвовать в госпрограммах в случае конфликта интересов.

О работе DOGE — в материале «Ъ» «Илон Маск взялся за "мертвые души"».