NYT: SpaceX Маска получит миллиарды от администрации Трампа

Илон Маск в качестве главы Департамента эффективности госуправления США (DOGE) инициировал закрытие целого ряда ведомств и увольнение десятков, если не сотен госслужащих, надеясь таким образом сократить государственные расходы. Тем не менее в некоторых ведомствах его компания SpaceX готовится получить миллиарды долларов в виде федеральных контрактов. Об этом пишет сегодня, 23 марта, The New York Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Газета отмечает, что новое руководство Министерства обороны уже говорит, что компания господина Маска может предоставить военным крайне передовой и перспективный способ перемещения грузов по планете. В Министерстве торговли компанию признали подходящей для участия в проекте развития широкополосного интернета за пределами городов стоимостью в $42 млрд.

Что же до NASA, то, как отмечает газета, агентству настоятельно рекомендуют обратить внимание на проекты господина Маска по исследованию Марса и отправке туда первых астронавтов. Наконец, Белый дом и Федеральное управление гражданской авиации установили тарелки Starlink для расширения доступа правительства к интернету. Кроме того, по данным газеты, компания получит выгодное разрешение на более широкое использование государственной собственности.

«Шансы на то, что Илон получит все, что попросит, очень высоки,— цитирует газета рыночного аналитика и бывшего сотрудника Федеральной комиссии по торговле Блэра Левина.— Он (свой.— “Ъ”) в Белом доме и Мар-а-Лаго (имении господина Трампа во Флориде.— “Ъ”). Никто не предполагал, что… у него появится такой доступ к рычагам власти».

Виктор Буй