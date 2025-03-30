ВСУ атаковали с помощью БПЛА энергообъект в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Подывотье Севского района Брянской области с помощью FPV-дронов. Атаке подверглась электротрансформаторная подстанция. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Пострадавших в результате удара нет. В селе нарушено энергоснабжение.

Сегодня ночью, 30 марта, силы ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью. 27 марта в результате артиллерийского обстрела была выведена из строя трансформаторная подстанция на объекте филиала ПАО «Россети Центр—Брянскэнерго».

18 марта начал действовать 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам России и Украины. Соглашение было достигнуто в результате переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта. В Кремле говорили, что российские военнослужащие мораторий соблюдают, однако в случае его нарушения со стороны Украины Россия позволит себе дать «аналогичный» ответ. В список объектов, подпадающих под действие моратория, вошли в том числе нефтеперерабатывающие предприятия и газопроводы.

О договоренностях Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».