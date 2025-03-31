Армения воздержится от финансирования ОДКБ

Армения уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о том, что не подпишет документ, предусматривающий финансирование ОДКБ. В МИД Армении уточнили, что в соответствии с внутренними процедурами ОДКБ сведения о годовом бюджете не подлежат огласке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения совета коллективной безопасности ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации»,— рассказали в министерстве в ответ на запрос «Sputnik Армения».

В 2024 году премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия страны в ОДКБ. Он сказал, что организация представляет угрозу для суверенитета республики, а также допустил выход из ОДКБ. В марте 2025-го спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что власти страны не собираются пересматривать свою позицию в отношении организации. На прошлой неделе парламент Армении проголосовал за вступление в ЕС, при этом ЕС пока не предлагал стране членство.

Подробности — в материале «Ъ» «Армения ставит вопрос Европой».