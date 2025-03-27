Минобороны рассказало о новом нарушении моратория на удары со стороны ВСУ

Минобороны сообщило о новых ударах ВСУ по объектам российской энергоинфраструктуры. Сегодня утром в результате артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО «Россети Центр – Брянскэнерго» выведена из строя трансформаторная подстанция.

В среду вечером, 26 марта, также сообщалось об атаке ВСУ филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго». Примерно в то же время в Крыму российские ПВО сбили украинский БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Утром 27 марта над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ.

Временный мораторий на удары по энергообъектам России и Украины действует в течение 30 дней начиная с 18 марта, когда прошел телефонный разговор президентов РФ и США. Кремль говорил, что российские военнослужащие мораторий соблюдают, однако в случае его нарушения Россия позволит себе дать «аналогичный» ответ. В список объектов, подпадающих под действие моратория, вошли в том числе нефтеперерабатывающие предприятия и газопроводы.

О договоренностях Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».