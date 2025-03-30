Над тремя регионами сбили шесть БПЛА
Минобороны России заявило, что в ночь на 30 марта силы ПВО уничтожили беспилотники над Белгородской, Брянской и Саратовской областями. Всего сбито шесть БПЛА.
Как уточнило оборонное ведомство, над Белгородской областью уничтожены три БПЛА, над Брянской — два, над Саратовской — один.
Власти регионов не сообщали о пострадавших или разрушениях. В ночь на 29 марта, по данным Минобороны, силы ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью.
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События СВО за март 2025 года
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