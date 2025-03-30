Над тремя регионами сбили шесть БПЛА

Минобороны России заявило, что в ночь на 30 марта силы ПВО уничтожили беспилотники над Белгородской, Брянской и Саратовской областями. Всего сбито шесть БПЛА.

Как уточнило оборонное ведомство, над Белгородской областью уничтожены три БПЛА, над Брянской — два, над Саратовской — один.

Власти регионов не сообщали о пострадавших или разрушениях. В ночь на 29 марта, по данным Минобороны, силы ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью.