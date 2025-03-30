Главные новости недели в Нижегородской области к 30 марта

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анвяр Хусиянов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Анвяр Хусиянов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Обвиняемый во взяточничестве нижегородский экс-военком Анвяр Хусиянов попытался уйти на СВО и оказался в СИЗО. Будучи под домашним арестом, он уехал заключать военный контракт, но был задержан в Волгограде. Защита считает, что побега не было, так как полковник ни от кого не скрывался.

Бывший глава Кстовского округа и экс-министр энергетики Нижегородской области Андрей Чертков стал и.о. председателя правительства ДНР. C мая 2023 года он занимает должность первого зампреда правительства республики.

Нижегородское заксобрание одобрило слияние Нижнего Новгорода и Кстовского округа. Вопрос приняли без доклада и замечаний. Ранее на комитете по госвласти депутаты не нашли понятного ответа, зачем нужно это объединение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание законодательного собрания Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Заседание законодательного собрания Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты нижегородского заксобрания отклонили инициативу КПРФ о выплатах по 5 тыс. руб. детям военного времени. Губернатор не согласовал выделение средств, а единороссы посчитали, что таким гражданам скорее нужны не деньги, а внимание.

Дефицит кадров в нижегородской полиции составил около 25-30%, в конвойной службе вакантна почти половина штата. Ежемесячные доплаты по 10 тыс. руб. для участковых и патрульно-постовых снизила остроту проблемы, но не решила ее. Полицейские ждут увеличения денежного содержания на федеральном уровне.