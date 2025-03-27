Нижегородец Андрей Чертков стал и.о. председателя правительства ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин назначил нижегородца Андрея Черткова исполняющим обязанности председателя правительства после перехода Евгения Солнцева на должность врио губернатора Оренбургской области. Об этом господин Пушилин сообщил в своем Telegram-канале 27 марта.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Андрей Чертков с мая 2023 года занимает должность первого зампреда правительства республики. Денис Пушилин охарактеризовал его как крепкого хозяйственника и профессионала своего дела, открытого для жителей и требовательного к подчиненным.
В Нижегородской области Андрей Чертков в разное время занимал должности замглавы администрации Нижнего Новгорода и главы Кстовского района.