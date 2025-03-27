Райотделы пустеют

Дефицит кадров в подразделениях полиции Нижегородской области составил около 25—30%, в конвойной службе вакантна почти половина штата. О кадровых проблемах депутатам заксобрания рассказал начальник областного главка МВД Юрий Арсентьев. Помощь областного бюджета в виде ежемесячных доплат по 10 тыс. руб. для участковых и патрульно-постовых снизила остроту кадровой проблемы, но не решила ее. Полицейские ждут принятия решений на федеральном уровне об увеличении денежного содержания. По этому поводу Совет законодателей Приволжского федерального округа обратился в правительство РФ и Госдуму с предложениями о мерах материального стимулирования сотрудников МВД.

Начальник регионального управления МВД Юрий Арсентьев ждет повышения зарплат полицейским

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Начальник главного управления МВД по Нижегородской области Юрий Арсентьев, отчитываясь в заксобрании о работе полиции в 2024 году, сообщил о дефиците сотрудников. В следственных органах и службе участковых уполномоченных некомплект составил 30% от штатной численности, свыше 40% — в патрульно-постовой службе. В охранно-конвойной службе не закрыто 47% вакансий. По словам Юрия Арсентьева, «критический дефицит» из-за низких зарплат в полиции испытывают райотделы полиции Нижнего Новгорода и отделы городов области.

Генерал поблагодарил губернатора и депутатов за прошлогоднее решение направить около 300 млн руб. в год на региональные доплаты ряду служб. За счет этих денег из областного бюджета участковым и сотрудникам ППС прибавили по 10 тыс. руб. к ежемесячной зарплате.

«Как итог, впервые за несколько лет наметилась позитивная тенденция. На 10% выросло количество принятых на службу сотрудников и на 3% сократилось число уволенных. Но с учетом некомплекта мы вынуждены привлекать к охране общественного порядка сотрудников всех без исключения подразделений», — отметил начальник областного управления МВД. О

н предложил в пределах выделенных регионом средств поощрять доплатами всех задействованных в охране правопорядка сотрудников (в период СВО к задачам полиции добавилась и охрана военкоматов).

Из полицейского отчета следовало, что количество зарегистрированных преступлений в Нижегородской области за последние пять лет снизилось с 43 тыс. до 33 тыс. случаев. При этом до 40% в структуре криминала занимают телефонные мошенничества. В прошлом году киберпреступники похитили у нижегородцев в общей сложности более 3,7 млрд руб. Эта сумма составляет треть ущерба от всех выявленных преступлений и за год заметно выросла, в 2023 году с использованием интернета и телефонии в регионе было похищено 2,35 млрд руб. На этом фоне у депутатов возник вопрос, как в Нижегородской области пополняется кадрами подразделение по борьбе с киберпреступностью.

Юрий Арсентьев ответил, что оно укомплектовано на 75% и «основной костяк» есть. Полиция ищет специалистов по информационной безопасности, но в систему МВД они практически не идут из-за низких зарплат.

По словам генерала, на рынке труда работодатели готовы платить таким сотрудникам от 200 тыс. руб. в месяц и выше. В полиции же «айтишникам» в звании капитана платят около 50 тыс. руб., а молодые люди без опыта начинают службу с 35–40 тыс.

Руководство МВД России на федеральном уровне не раз понимало вопрос по оплате труда своих сотрудников. Однако пока он не решен. «Ожидаем повышения зарплат и все эти кадровые вопросы решатся», — заметил начальник регионального главка. Депутат Юрий Лебедев заметил, что в случае ухудшения криминогенной ситуации нехватка людей в полиции будет критичной, и МВД надо активнее подключать законодателей к решению проблемы. Председатель заксобрания Евгений Люлин отметил, что Совет законодателей ПФО недавно отправил в Госдуму РФ и премьер-министру Михаилу Мишустину обращения по кадровой проблеме МВД с предложениями повысить материальное стимулирование полицейских.

В разговоре с «Ъ-Приволжье» Юрий Арсентьев рассказал, что регионы резервируют разные суммы на финансовую поддержку полиции. Например, в Татарстане на региональные доплаты запланировано 1,5 млрд руб. на всех сотрудников, а не только тех, кто на работает на улицах.

«Конечно, МВД пережило и 90-е годы, когда по три месяца наши сотрудники не получали зарплату. Но сейчас нет такой сплоченной организованной преступности и бандитизма, который был в те времена. Не дай Бог, опять придем к этому придем… Мы ведь на службе: надел хомут — тащи. Все ропщут, но тащат», — заключил генерал. Председатель заксобрания Евгений Люлин считает, что на уровне Федерации нужно принимать «экстренные меры» по повышению зарплат в полиции и престижа службы в целом.

«Мы не сможем постоянно поддерживать сотрудников МВД региональными доплатами, но когда человеку предлагают рисковать жизнью и здоровьем за 30 тыс. руб.— это неправильно», — добавил он.

Роман Кряжев