Депутаты нижегородского заксобрания не поддержали инициативу фракции КПРФ ввести в регионе выплату для граждан, попадающих в категорию детей военного времени. Коммунисты предлагали к 80-летию Победы выплатить «детям войны» по 5 тыс. руб, и затем сделать ее ежегодной. Губернатор не согласовал выделение средств из резервного фонда, а единороссов посчитали, что введение выплат детям войны снизит уровень признания тех, кто реально воевал, трудился в тылу или пережил блокаду, а детям военного поколения скорее нужны не деньги, а внимание.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Большинством голосов депутаты заксобрания проголосовали против инициативы фракции КПРФ о введении специальной выплаты 5 тыс. руб. ко Дню Победы для нижегородцев, родившихся с 1 января 1927 по 31 декабря 1945 года. Коммунисты предложили таким образом материально помочь этому поколению в годовщину празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По оценке авторов, затраты областного бюджета на эту выплату составят 735 млн руб., средства было предложено взять из резервов областного правительства. Однако губернатор Глеб Никитин дал отрицательный отзыв на этот законопроект.

По словам руководителя фракции КПРФ в заксобрании Романа Кабешева, дети военного времени остаются единственной категорией из тех, кто не имеет выплат ко Дню Победы. «Мы поддерживаем все федеральные и региональные меры поддержки ветеранов, блокадников, тружеников тыла. Но считаем, что дети войны также не должны быть обделены единовременной выплатой. Через 80 лет после Победы вряд ли справедливо делить людей на категории в зависимости от того, какой вклад они в нее внесли», — сообщил он на заседании регионального парламента.

Председатель комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова напомнила, что по региональному законодательству в Нижегородской области выплаты для отдельных категорий поставлены в зависимость от характера и степени их заслуг перед государством, опасности, реальности риска для их жизни в период Великой Отечественной войны. Поэтому введение выплат детям военного времени и их приравнивание к льготам ветеранов или тружеников тыла, приведет к «снижению уровня признания их боевых и трудовых заслуг. Она напомнила, что дети войны получают 50% льготу по коммунальным платежам, компенсацию покупку дров или угля, и внеочередную бесплатную медпомощь и прием в стационарах. Поэтому комитет рекомендовал отклонить инициативу о выплатах.

Депутат от ЛДПР Антон Ананьин сообщил, что он «всем сердцем» с коммунистами, но голосовать за их инициативу не будет, ее надо было предлагать в 2024 году.

«У нас было бы время подискутировать, возможно, найти лучшее решение. Надо на следующий год доработать эту ситуацию. Надеюсь, что наша экономика сможет позволить такие расходы. Если бы это было 50 –100 млн руб., я бы сейчас поддержал, но 735 млн я не поддержу»,— отметил господин Ананьин. Единоросс Владимир Солдатенков добавил, что военному поколению сегодня нужны не деньги, а «нормальное человеческое внимание».

«У них у каждого свои удивительные истории из жизни, они хотят выговориться. Сейчас, за пять недель до великого праздника, деньги для них не главное», — сообщил он. <

Депутат Василий Суханов рассказал, что фракция «Единая Россия» по архивам изучила жизнь детей и подростков в военные годы, их труд использовался до начала 50-х годов прошлого века, чтобы вернуть экономику на довоенные рельсы. «В абсолютном большинстве эта категория детей войны — они все относятся к труженикам тыла», — отметил единоросс, назвав инициативу КПРФ сырой и скоропалительной.

Оппонируя коллегам, Роман Кабешев напомнил, что с аналогичной инициативой коммунисты выступали неоднократно и вносили свое предложение при формировании областного бюджета на 2025 год. По словам коммуниста, выплата детям войны к Дню Победы может стать одним из способов проявления внимания, о котором говорил Владимир Солдатенков.

В итоге инициативу КПРФ поддержали шесть человек, против голосовали 33 депутата, еще двое воздержались.

Как писал «Ъ-Приволжье», компартия с 2007 года пыталась провести через заксобрание законопроекты о господдержке детей военног времени. Однако всякий раз их отклоняло правительство и депутаты «Единой России». В 2022 году автором законодательной инициативы стал губернатор Глеб Никитин. Ее приняли, и в Нижегородской области появился закон об исторической памяти и увековечении подвига советского народа. Этим актом детям войны установили ряд социальных льгот.

Андрей Репин