Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. человек

В результате землетрясения в Мьянме, которое произошло 28 марта, погибло более 1,7 тыс. человек, 3,4 тыс. жителей пострадали, 300 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Вчера, 30 марта, сообщалось о 1644 погибших. Сегодня российские спасатели приступили к ликвидации последствий землетрясения в самом пострадавшем районе Мьянмы — провинции Мандалай. Руководитель отряда МЧС России Сергей Воронцов сообщил, что шансы найти живых людей под завалами обрушившихся зданий есть.

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28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Оно привело к масштабным разрушениям. Подземные толчки также были зафиксированы в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. Президент России Владимир Путин выразил премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлаину соболезнования в связи с трагедией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».