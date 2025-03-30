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Коммерсантъ FM
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Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. человек

В результате землетрясения в Мьянме, которое произошло 28 марта, погибло более 1,7 тыс. человек, 3,4 тыс. жителей пострадали, 300 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Вчера, 30 марта, сообщалось о 1644 погибших. Сегодня российские спасатели приступили к ликвидации последствий землетрясения в самом пострадавшем районе Мьянмы — провинции Мандалай. Руководитель отряда МЧС России Сергей Воронцов сообщил, что шансы найти живых людей под завалами обрушившихся зданий есть.

28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Оно привело к масштабным разрушениям. Подземные толчки также были зафиксированы в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. Президент России Владимир Путин выразил премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлаину соболезнования в связи с трагедией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».

Фотогалерея

Какие достопримечательности были повреждены землетрясением в Мьянме

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Пагода Маха Мьят Муни в Мандалае (Мьянма)

Пагода Маха Мьят Муни в Мандалае (Мьянма)

Фото: EPA / Stringer / ТАСС

Пагода Маха Мьят Муни

Пагода Маха Мьят Муни

Фото: EPA / Stringer / ТАСС

Пагода Маха Мьят Муни до разрушения

Пагода Маха Мьят Муни до разрушения

Фото: Ye Aung THU / AFP

Мост Ава в Мандалае (Мьянма)

Мост Ава в Мандалае (Мьянма)

Фото: Social Media / Reuters

Мост Ава до разрушения

Мост Ава до разрушения

Фото: BODY Philippe / hemis.fr / Hemis / AFP

Мандалайский дворец

Мандалайский дворец

Фото: Xinhua / ABACAPRESS.COM / Eastnews

Мандалайский дворец до разрушения

Мандалайский дворец до разрушения

Фото: AP

Пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Фото: Aung Shine Oo / AP

Пагоды в Нейпьидо до разрушения

Пагоды в Нейпьидо до разрушения

Фото: Aung Shine Oo / AP

Пагода в поселке Вундвин (Мьянма)

Пагода в поселке Вундвин (Мьянма)

Фото: Xinhua / ABACAPRESS.COM / Eastnews

Пагода в Мандалае (Мьянма)

Пагода в Мандалае (Мьянма)

Фото: Sai Aung MAIN / AFP

Пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Фото: Aung Shine Oo / AP

Остатки часовой башни возле монастыря Ма Сое Йин в Мандалае (Мьянма)

Остатки часовой башни возле монастыря Ма Сое Йин в Мандалае (Мьянма)

Фото: Handout / страница Ashin Tikkhanyarna Linkara в соцсети / AFP

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Пагода Маха Мьят Муни в Мандалае (Мьянма)

Фото: EPA / Stringer / ТАСС

Пагода Маха Мьят Муни

Фото: EPA / Stringer / ТАСС

Пагода Маха Мьят Муни до разрушения

Фото: Ye Aung THU / AFP

Мост Ава в Мандалае (Мьянма)

Фото: Social Media / Reuters

Мост Ава до разрушения

Фото: BODY Philippe / hemis.fr / Hemis / AFP

Мандалайский дворец

Фото: Xinhua / ABACAPRESS.COM / Eastnews

Мандалайский дворец до разрушения

Фото: AP

Пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Фото: Aung Shine Oo / AP

Пагоды в Нейпьидо до разрушения

Фото: Aung Shine Oo / AP

Пагода в поселке Вундвин (Мьянма)

Фото: Xinhua / ABACAPRESS.COM / Eastnews

Пагода в Мандалае (Мьянма)

Фото: Sai Aung MAIN / AFP

Пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Фото: Aung Shine Oo / AP

Остатки часовой башни возле монастыря Ма Сое Йин в Мандалае (Мьянма)

Фото: Handout / страница Ashin Tikkhanyarna Linkara в соцсети / AFP

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