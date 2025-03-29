Володин перечислил законы, которые начнут действовать с 1 апреля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, какие законы вступят в силу со вторника, 1 апреля. В частности, в следующем месяце в России начнут действовать законодательные инициативы в миграционной сфере, а также направленные на защиту от телефонных мошенников.

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В числе законов, которые вступают в силу в апреле:

закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка (им достаточно будет знать русский на тройку, на этой неделе были опубликованы варианты тестирования);

закон, запрещающий россиянам регистрировать более 20 сим-карт на одного человека, он направлен на борьбу с кибермошенничеством;

закон, вводящий в лагерях единую программу воспитательной работы (подросткам начнут прививать «традиционные духовно-нравственные ценности»).

С апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,5%, повышение коснется почти 4,2 млн человек. Кроме того, Центробанк сможет устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные кредиты в ипотеке и автокредитовании.

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