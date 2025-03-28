Денис Паслер прибыл в Свердловскую область

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в Екатеринбург, сообщили в полпредстве Уральского Федерального округа (УрФО). Первую встречу в регионе с ним провел уральский полпред Артем Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога и Денис Паслер

Фото: полпредство УрФО Артем Жога и Денис Паслер

Фото: полпредство УрФО

Главной темой встречи стало социально-экономическое развитие региона. Полпред подчеркнул важность стабильной работы экономики Свердловской области и создания условий для ее динамичного развития. Также в ходе встречи они обсудили стратегически значимые проекты, направленные на укрепление экономической стабильности и улучшение жизни жителей региона. Особое внимание уделили вопросам поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. «Вы человек здесь не новый, хорошо знаете всю инфраструктуру, все подводные течения и сложности, которые есть. Желаю Вам успехов, можете рассчитывать на мою поддержку»,— добавил Артем Жога.

В течение дня господин Жога представит Дениса Паслера свердловским властям. Кроме того, часть его команды из Оренбургской области перейдет в правительство Свердловской области, в частности, для этого в отставку уйдет вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Напомним, вечером в среду, 26 марта, президент Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать врио губернатора Свердловской области. Действующий на тот момент глава региона Евгений Куйвашев, который проработал на руководящем посту 12 лет, оставил должность по собственному желанию. Господин Путин принял отставку господина Куйвашева. Досрочные выборы губернатора региона запланированы на сентябрь.

Подробнее о назначении Дениса Паслера — в материале «Хочу попросить вернуться в родные для вас места»

Ирина Пичурина