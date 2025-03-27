В Тюменской области введен режим повышенной готовности из-за паводка

Для подготовки к паводку в Тюменской области ввели режим повышенной готовности, сообщил губернатор Александр Моор. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В регионе запущена горячая линия 122. Жители смогут получить информацию о паводковой ситуации произнеся ключевые слова «паводок», «наводнение» или «уровень воды». Горячая линия работает ежедневно с 7:30 до 20:00 и при необходимости будет переведена в круглосуточный режим.

«Подготовка к паводку идет по плану. Лично позвонил и протестировал, как функционирует служба»,— отметил губернатор Александр Моор.

Кроме того, работа горячей линии организована с применением технологий искусственного интеллекта с учетом опыта 2024 года.

Напомним, в 2024 году Тюменская область столкнулась с самым крупным наводнением за всю историю наблюдений. Согласно предварительным прогнозам на весну 2025 года, паводок придет в Тюменскую область к середине апреля. Кроме того, глава города Ишим (Тюменская область) Федор Шишкин призвал жителей вывозить мебель и инструменты из СНТ для минимизации ущерба от паводка.

Полина Щуцкая