В Тюменской области введут режим повышенной готовности к паводку

В Тюменской области будет введен режим повышенной готовности для подготовки к паводку, сообщил губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Село Абатское во время разлива реки Ишим

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Село Абатское во время разлива реки Ишим

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В Казанском и Ишимском районах, а также в Ишиме уровень воды будет близким к рекордным показателям прошлого года, а в Абатском и Викуловском районах достигнет отметки 2017 года»,— отмечает Александр Моор в своем telegram-канале. Уточненный прогноз по паводку ожидается 5 апреля.

По данным губернатора, режим ЧС будет вводиться в муниципалитетах по мере необходимости, когда паводок достигнет отметки «опасное явление». Подготовка к паводку продолжается в плановом режиме.

Ранее глава города Ишим (Тюменская область) Федор Шишкин призвал вывозить мебель и инструменты из СНТ для минимизации ущерба от паводка. В Ишиме продолжается строительство временных земляных насыпей для защиты города от возможного паводка.

Полина Щуцкая