Главные новости за 27 марта. Ростов-на-Дону и область

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил Антонину Пшеничную новым министром жилищно-коммунального хозяйства региона.

Росгвардия обязала собственников объектов ТЭК в Ростовской области установить средства радиоэлектронной борьбы и усилить охрану из-за регулярных атак со стороны украинских боевиков.

Администрацию Морозовского района вновь возглавил Петр Тришечкин, занимающий этот пост с 2005 года.

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области выбрали на трехлетний срок восемь мировых судей.

Глава Зерноградского района Ростовской области Василий Панасенко покинул свой пост в связи с истечением срока полномочий.

На Дону лимит земли под выпас скота для ЛПХ увеличен в 2,5 раза. Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли поправки в областной закон о регулировании земельных отношений, которые касаются определения лимита общей площади земельных участков для ведения подсобного хозяйства.

С 1 апреля в Ростовской области вводятся временные ограничения на рыбную ловлю. Запрет будет действовать до 31 мая.