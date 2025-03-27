Глава Зерноградского района Василий Панасенко покинул свой пост

Глава Зерноградского района Ростовской области Василий Панасенко покинул свой пост, срок его полномочий истек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Telegram самого господина Панасенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Панасенко / ОК Фото: Василий Панасенко / ОК

Василий Панасенко руководил районом с марта 2015 года, проведя на посту главы района два полных срока. До этого, с 2008 по 2015 год, он занимал должность заместителя главы района по сельскому хозяйству.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщил, что администрацию Морозовского района вновь возглавил Петр Тришечкин, занимающий этот пост с 2005 года.

Тат Гаспарян