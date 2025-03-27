Ростовское заксобрание выбрало восемь мировых судей в судейскую коллегию

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области 27 марта единогласно выбрали на трехлетний срок восемь мировых судей, сообщает пресс-служба донского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В состав коллегии избраны: Анна Терехова, в Первомайский судебный район Ростова-на-Дону на судебный участок № 5, Оксана Кононенко, в Судебный участок № 3 в Матвеево-Курганском судебном районе, Александра Матвеева — судебный участок № 8 в Новочеркасске, Владимир Барко — судебный участок № 5 г. Таганрога, Марина Будякова — на судебный участок № 6 г. Таганрога. В Новошахтинске судебный участок № 2 пополнила Ольга Соловьева. В Шахтах мировым судьей на судебном участке № 10 стал Игорь Бадмаев.Также, без срока ограничения полномочий, в Цимлянский судебный район на судебный участок № 2 была назначена Алина Кубарева.

Напомним, квалификационная коллегия судей Ростовской области состоит из 20-ти человек. От судей облсуда в нее входят два человека, от арбитражного суда — пять, от гарнизонного военного суда — один, от районных судов — три, от мировых судей — один. Еще одного представителя назначает президент РФ.

ККС готовит представления для назначения судей, принимает их отставки, присваивает очередные классы, а также рассматривает материалы о нарушениях в судейском сообществе, наказывая провинившихся.

Валентина Любашенко