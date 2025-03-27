На Дону вступают в силу сезонные ограничения на вылов рыбы

С 1 апреля в Ростовской области вводятся временные ограничения на рыбную ловлю. Запрет будет действовать до 31 мая, сообщили представители Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Запрет касается реки Койсуг и ее притоков: рек Тузлов, Черкасская, Грушевка, Махинский лиман и ерика Караич. Также ограничения распространяются на акватории в пределах 500 метров от автомобильных и железнодорожных мостов на несудоходных реках.

С 1 марта по 31 мая действует запрет на вылов камбалы, а с апреля будут введены дополнительные ограничения: кефаль нельзя будет ловить с 1 по 30 апреля, а рыбца — с 15 апреля по 15 июня.

Николай Аксенов