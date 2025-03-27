На Дону лимит земли под выпас скота для ЛПХ увеличен в 2,5 раза
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли поправки в областной закон о регулировании земельных отношений, которые касаются определения лимита общей площади земельных участков для ведения подсобного хозяйства. Об этом сообщается на сайте собрания.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Согласно сообщению, сейчас лимит составляет 1 га. По мнению депутатов, он не позволяет эффективно вести животноводческую деятельность, поскольку для этого требуются более значительные площади. В связи с этим Законодательное Собрание увеличило лимит в 2,5 раза. Отмечается, что увеличение лимита относится только к землям для выпаса скота, на которых не выращивается продукция растениеводства.