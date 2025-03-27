Главой Морозовского района избран Петр Тришечкин

Администрацию Морозовского района вновь возглавил Петр Тришечкин, занимающий этот пост с 2005 года. Об этом сообщили в районной администрации. В конкурсе на должность главы района кроме господина Тришечкина принимали участие еще два кандидата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Морозовска Фото: администрация Морозовска

Конкурс проходил в два этапа. На первом все претенденты прошли тестирование и собеседование, по результатам которых в финал конкурса вышли два кандидата, «Депутаты заслушали каждого, ознакомились с представленными ими программами действий, и выбрали победителя. 22 марта на заседании Собрания депутатов Морозовского района Петр Тришечкин был единогласно избран главой района.

Господину Тришечкину 67 лет, он родился в Морозовске. До первого назначения на должность главы района был заместителем главы администрации по сельскому хозяйству.

Николай Аксенов