С начала года Госжилинспекция Кубани получила 190 обращений о состоянии лифтов

Госжилинспекция Краснодарского края с начала 2025 года получила 190 обращений по поводу технического состояния лифтов в многоквартирных домах. За 2024 год ведомство получило 827 таких обращений, рассказали «Ъ-Кубань» в Госжилинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ведомстве не уточнили, сколько нарушений при проверках лифтов выявили в крае за прошлый год.

«Ъ-Кубань» писал, что в крае в течение 2025 года планируют заменить 107 лифтов в 33 многоквартирных домах. В 2024 году на территории региона было заменено 108 лифтов в 36 многоквартирных домах.

Вячеслав Рыжков