В 2025 году на Кубани планируют заменить 107 лифтов в 33 домах

В Краснодарском крае в течение 2025 года планируют заменить 107 лифтов в 33 многоквартирных домах. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2043 годы, в 2024 году на территории Краснодарского края было заменено 108 лифтов в 36 многоквартирных домах.

«Ъ-Кубань» также направил запрос в Госжилинспекцию края касательно проверки и обновления лифтов в регионе. Оперативно ответа получить не удалось.

Ранее министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края предоставило разъяснения по поводу повышения минимального взноса на капитальный ремонт, которое произошло второй раз за полгода. В ведомстве сообщили, что повышение суммы взноса с 1 января 2025 года вызвано инфляцией и ростом стоимости строительных материалов и услуг.

Вячеслав Рыжков