Над Брянской областью сбили беспилотник

Средства ПВО уничтожили один БПЛА над территорией Брянской области в ночь на сегодня, 27 марта. Об этом сообщило Минобороны России.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Вчера, 26 марта, Минобороны сообщило, что в Брянской области украинский БПЛА атаковал филиал ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго». Кроме того, ВСУ пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму. В Курской области из-за удара украинского БПЛА по энергообъекту произошло каскадное отключение ряда подстанций.

Временный мораторий на удары по энергообъектам России и Украины действует в течение 30 суток начиная с 18 марта, когда прошел телефонный разговор президентов РФ и США. Кремль говорил, что российские военнослужащие мораторий соблюдают, однако в случае его нарушения Россия считает себя свободной от обязательств по его соблюдению. В список объектов, подпадающих под действие моратория, вошли в том числе нефтеперерабатывающие предприятия и газопроводы.

О договоренностях Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».