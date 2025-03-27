Главные новости к утру 27 марта

Министр финансов США Скотт Бессент, отвечая на вопрос о переподключении России к системе SWIFT, сказал, что «все обсуждаемо». В зависимости от того, как будет идти переговорный процесс по Украине, США могут как смягчить, так и ужесточить санкции против России, пояснил он.

Посол России в США Александр Дарчиев по прибытии в Вашингтон рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время на новой должности. Среди прочего он упомянул упрощение визовых процедур для российских граждан, а также возобновление прямого воздушного сообщения России и США. «Работа по всем направлениям уже идет, есть нацеленность с обеих сторон на результат, но расчистка токсичного наследия, включая санкционные завалы, требует еще больших усилий»,— заявил посол.

ЛУКОЙЛ договорился о привлечении до 20 млрд юаней у дочернего общества под 3,1% годовых. Стороной сделки может стать одна из трейдинговых структур ЛУКОЙЛа, накопившая ликвидность, считают эксперты. Внутригрупповые займы позволяют оптимизировать налоговую нагрузку, а использование юаней облегчает расчеты, отмечают эксперты.

В результате авиаудара Израиля по северу сектора Газа погиб пресс-секретарь палестинского движения «Хамас» Абдель Латиф аль-Кануа. Он находился в палатке в городе Джебалия, когда по ней пришелся удар израильской авиации. Абдель Латиф аль-Кануа был одним из самых известных представителей «Хамаса».

США введут пошлины в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом, заявил президент Дональд Трамп. По его оценке, автомобильные пошлины за два года могут принести в бюджет от $600 млн до $1 трлн. Решение, как ожидается, вступит в силу 2 апреля.

Более 40 крупнейших неофициальных студий озвучки в 2024 году заработали более 94 млн руб. Большую часть доходов принесли переводы популярных зарубежных фильмов и сериалов, а также спонсорская подписка.