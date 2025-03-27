Глава Минфина США фразой «все обсуждаемо» ответил на вопрос о переподключении РФ к SWIFT

Министр финансов США Скотт Бессент, отвечая на вопрос о переподключении России к системе SWIFT в эфире Fox News, сказал, что «все обсуждаемо». В зависимости от того, как будет идти переговорный процесс по Украине, США могут как смягчить, так и ужесточить санкции против России, добавил он.

SWIFT — систем обработки платежей, через нее проходит большинство банковских операций в мире. США и ЕС начали отключать российские банки от SWIFT после начала СВО в феврале 2022 года. К тому времени власти РФ развивали систему передачи финансовых сообщений, к которой на 1 декабря 2024 года подключились более 580 банков и компаний.

24 марта 2025 года в Эр-Рияде прошел второй раунд переговоров делегаций РФ и США. На них, среди прочего, обсуждалась тема возобновления экспорта РФ сельхозудобрений по Черному морю. По итогам переговор Кремль сообщил, что для полноценной реализации этой инициативы с российских банков должны быть сняты ранее наложенные ограничения — это включает переподключение к SWIFT.