Посол РФ в США рассказал о «расчистке токсичного наследия» и «санкционных завалов»

Посол России в США Александр Дарчиев по прибытии в Вашингтон рассказал журналистам, чем будет заниматься в ближайшее время на новой должности. Среди прочего он упомянул упрощение визовых процедур для российских граждан, а также возобновление прямого воздушного сообщения России и США.

Господин Дарчиев напомнил, что президенты поставили задачу «восстановить межгосударственные связи» и «нормализовать деятельность дипломатических представительств». «Работа по всем направлениям уже идет, есть нацеленность с обеих сторон на результат, но расчистка токсичного наследия, включая санкционные завалы, требует еще больших усилий»,— отметил он (цитата по ТАСС).

По его словам, речь идет не только об облегчении визовых процедур для сотрудников дипмиссий и граждан, упрощении режима поездок по США для дипломатов, «но и о таких трудных вопросах, как возвращение российской стороне шести конфискованных объектов недвижимости» и «возобновлении прямого воздушного сообщения с Россией».

На вопрос, с каким настроением он приступает к новой деятельности, господин Дарчиев ответил: «Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней (американской) администрации на грани разрыва, появилось определенное окно возможностей».