Взрыв дрона ранил водителя скорой помощи под Белгородом

В селе Бессоновка Белгородского района взрывом дрона ранен водитель скорой помощи, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

БПЛА сдетонировал рядом с медицинским автомобилем, пробив кузов, — водитель находился поблизости и получил минно-взрывную травму. Пострадавший обратился в городскую больницу № 2 в Белгороде. Врачи оказали помощь и отпустили раненого на амбулаторное лечение.

Атакам неприятельских беспилотников подверглись еще три населенных пункта региона. В селе Козинка Валуйского округа два дрона повредили трактор и купол храма Казанской иконы Божией Матери.

Три беспилотника атаковали Шебекино. На одном из предприятий города выбиты стёкла и посечены кузовы шести автомобилей, повреждено остекление административного здания. На другом предприятии выбиты окна, пробита кровля и посечен фасад производственного корпуса.

В селе Тишанка Волоконовского района дрон сбросил взрывное устройство: в трех частных домах выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Сгорела надворная постройка.

Юрий Голубь