В Курской области была ранена 12-летняя девочка при атаке ВСУ

В Курской области за сегодня, 24 марта, пострадали трое местных жителей. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником поселок Коренево Кореневского района — ранена 12-летняя девочка и 63-летняя местная жительница. Также пострадал 70-летний житель Хомутовского района — дрон ударил по магазину, рядом с которым находился мужчина. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Девочка и женщина сейчас находятся в Рыльской центральной больнице. Позже их направят Курскую областную больницу, сообщил господин Хинштейн. 70-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию, рассказал исполняющий обязанности губернатора.

«Уважаемые жители, напоминаю, что решением оперативного штаба въезд в ряд населенных пунктов ограничен. Пожалуйста, не подвергайте опасности себя и своих близких, особенно детей. Понимаю все тревоги, но находиться в приграничных районах до сих пор небезопасно»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

14 марта правительство Курской области сообщило, что на границе с зоной боевых действий запрещено посещать более 120 населенных пунктов. Это потенциально опасные территории, которые могут быть заминированы, объяснили местные власти. В региональном правительстве добавили, что людям, которые получили травмы на этих территориях после введения ограничений, будет отказано в оказании социальной поддержки.